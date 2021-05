Bill și Melinda Gates au angajat avocați celebri pentru despărțire. Legături cu divorțul Bezos și cu Warren Buffett Bill și Melinda Gates au apelat la avocați de renume ca sa-i reprezinte în procedurile de divorț, inclusiv doi dintre cei care au negociat desparțirea lui Jeff Bezos și Mackenzie Scott.



Solicitarea de divorț depusa la o instanța superioara de la Seattle spune ca mariajul lor este &"rupt iremediabil&".



Arata și ca nu au semnat un aranjament prenupțial, care este un contract anterior casatoriei în care se specifica împarțirea bunurilor în cazul în care mariajul eșueaza. În schimb, documentele precizeaza ca soții Gates au semnat un acord de separare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

