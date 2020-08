Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, care a finantat dezvoltarea unui vaccin, este optimist in ceea ce priveste tratamentul pentru Covid-19. Miliardarul crede ca pandemia va fi sub control la sfarsitul lui 2021 pentru tarile dezvoltate si in 2022 pentru tarile in curs de dezvoltare.Bill Gates este optimist in ceea…

- Pandemia de coronavirus a dus in mod inevitabil la nașterea unor idei și teorii ce susțin ca marii miliardari ai lumii vor sa controleze populația și ca celebrul Bill Gates vrea sa foloseasca un posibil vaccin impotriva Covid-19 pentru a implanta cipuri in oameni. Ce reacție a avut acesta la acuzațiile…

- Miliardarul filantrop Bill Gates a cerut sambata ca medicamentele si un eventual vaccin pentru Covid-19 sa mearga in tarile si la oamenii care au nevoie cel mai mult de ele, nu la cei care ”ofera cel mai mult”, el afirmand ca dependenta de fortele pietei va prelungi pandemia mortala, transmite Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis, sambata, un avertisment urgent in care se specifica faptul ca pandemia de COVID-19 „nu este sub control”. Mai mult, ”situația se inrautațește”, spune OMS, citat de site-ul de știri Extra.ie. Directorul general al OMS, docorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvaluit…

- Pandemia globala de COVID-19 amenința viața persoanelor cu HIV, care risca sa ramana fara tratament. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) publica prin urmare un ghid cu recomandari pentru diagnosticarea rapida, dar și menținerea tratamentului esențial cu antiretrovirale. Pana astazi, 6 iulie, 73 de…

- Guvernul de la Oslo ofera organizațiilor societații civile 4,3 miliarde coroane norvegiene (NOK) pentru a-și putea susține in continuare activitatea desfașurata in țarile sarace. Echivalentul a aproximativ 387 de milioane de euro, aceasta este cea mai mare suma alocata vreodata, la nivel global, organizațiilor…

- Bill Gates finanțeaza unul dintre proiectele prin care se urmarește dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, iar faptul ca a avertizat de mai mult timp despre posibilitatea izbucnirii unei pandemii la nivel global l-a plasat imediat in centrul teoriilor conpiratiei legate de Civd-19.…

- Sa fim serioși: povestea aparuta zilele trecute, in care 1.000 de polițiști și agenți FBI l-au scos cu forța pe miliardarul american Bill Gates din buncarul sau de „inalta securitate” din Seattle, pentru a-l aresta sub acuzația de „terorism biologic” și recent inventata crima de „coronavirus”, pentru a-l…