Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Microsoft a ținut sa mulțumeaasca, in postarea de Twitter, oamenilor de știința, aytoritaților care au reglementat vaccinul, dar și personalului medical pentru eforturile depuse in aceasta campanie. Bill Gates a fost una dintre cele mai importante voci din perioada pandemiei care s-au pronunțat…

- Bill Gates a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. Fondatorul Microsoft a investit milioane de dolari in dezvoltarea diverselor vaccinuri in ulimele decenii.

- Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva Covid și i-a sfatuit pe americani sa faca același lucru. El a fost imunizat in propria mașina intr-un centru drive through. Actor și fost guvernator republican al statului american California, Schwarzenegger a scris pe Twitter ca nu a fost niciodata atat…

- Un barbat in varsta de 82 de ani este prima persoana din lume care s-a vaccinat in Marea Britanie cu serul Oxford/AstraZeneca. Varstnicul a devenit prima persoana din lume care a primit acest vaccin, potrivit paginii oficiale de Twitter a Sistemului Național de Sanatate din Anglia. „Sunt atat de incantat…

- Bill Gates a facut lumina despre vaccinul anti-covid-19 și cipuri. Miliardarul a spus adevarul despre cipurile care s-ar injecta in corpul populației cu ocazia vaccinarii anti-coronavirus. Care este purul adevar, vedeți in randurile de mai jos. Bill Gates, adevarul despre vaccinul anti-coronavirus.…

- Un medic roman din Marea Britanie, dr. Corina Ichim, s-a numarat printre primele persoane din lume care au primit vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech. La doua zile de la vaccinare ea spune ca „vaccinul va fi cu adevarat eficient daca il facem cu totii si scadem incidența transmiterii…

- Turnul Eiffel din Paris, Franța, va fi redeschis publicului incepand din 16 decembrie, la mai bine de o luna de la inchidere, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Mesajul a fost postat marți pe contul de Twitter al impozantului monument, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice…

- Dupa ce Donald Trump a pierdut cel de-al doilea mandat de președinte a Statelor Unite ale Americii, soția sa, Melania Trump, a avut o reacție șpcanta pe Internet, la 24 de ore de la apariția rezultatelor. Fosta Prima Doamna a transmis un mesaj pe pagina sa de Twitter.