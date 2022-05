Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul fostului deputat al Platformei DA Alexandr Slusari pentru deputatul PAS Radu Marian nu s-a lasat așteptat. „Radu Marian, cred ca demult ai pierdut firul și nu doar firul postarilor mele”, i-a raspuns Slusari.

- Producatorul auto francez Renault a reluat productia la uzinele sale din Moscova, orientandu-se astfel impotriva tendintei multor companii globale care si-au redus legaturile cu Rusia in urma razboiului cu Ucraina, informeaza publicatia britanica The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi…

- „Administrația Fritz minte cu nerușinare ca sa-și acopere incompetența!”, reacționeaza fostul director al STPT, Nicolae Bitea, la acuzațiile indirecte ale primarului Dominic Fritz. Fostul director al STPT spune ca timișorenii au „dreptul sa cunoasca situația reala, bazata pe fapte care se pot oricand…

- Care este motivul din spatele divorțului neașteptat dintre Melinda și Bill Gates? Femeia aduce in spațiul public o seria de acuzații dure catre fostul partener de viața. Care este legatura dintre celebrul miliardar și pedofilul Jeffrey Epstein? Foarte puțini oameni știu asta. ,,Nu mi-a placut. I-am…

- Cum putem economisi spatiu in pubela neagra Prin gestionarea corecta a deseurilor pe care le generam in gospodaria noastra.Depoziteaza in pubela neagra numai deseuri reziduale, deseuri care nu se pot recicla. In acest mod economisesti spatiu in pubela.In pubela neagra se depune: resturi alimentare,…

- Co-președintele AUR, George Simion, a declarat luni, la Antena 3, ca Liviu Dragnea „abereaza grav”, dupa ce fostul lider PSD a afirmat ca Simion e consiliat și susținut de ”mogulii” Sebastian Ghița și Cristian Burci. „Aoleu! Dl Dragnea? I-auzi! Dl Dragnea avut sansa lui, a ratat magistral. Abereaza,…

Mama Victoriei Tordai a transmis un mesaj catre cei care au contribuit la imbunatațirea starii de sanatate a micuței Victoria, spunand ca din nefericire, fetița nu mai raspunde la tratamentul pentru...