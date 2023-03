Stiri pe aceeasi tema

- Primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare Bing. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- Orasul va sprijini firmele cheie sa investeasca in construirea unui cadru open source si sa accelereze furnizarea de date de baza, se arata intr-un comunicat. Biroul a mai spus ca 1.048 de companii AI, sau 29% din totalul la nivel national, erau situate la Beijing in octombrie anul trecut si ca va cauta…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…