Bill Gates, anunț cutremurăror! A spus ce se va întâmpla peste doar doi ani Conceptul „metaverse”, pentru dezvoltarea caruia Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de oameni, poate parea o versiune imbunatațita a realitații virtuale. Dar mulți cred ca acesta ar putea fi, de fapt, viitorul internetului. Printre ei se afla și Bill Gates, care spune ca acest concept va gazdui majoritatea intalnirilor la birou in „doi sau trei ani”, scrie CNBC Dupa ce a reflectat la ceea ce considera ca a fost „cel mai neobișnuit și dificil an al sau”, co-fondatorul Microsoft a inceput sa priveasca spre 2022 și mai departe, mai ales in ceea ce priveșe „viitorul nostru mai digitizat”. Intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

