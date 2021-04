Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates a raspuns la intrebarea care ne preocupa pe toți - cand se va termina pandemia? Miliardarul american a vorbit intr-un interviu acordat El Pais despre revenirea la normalitate și a oferit chiar și un orizont de timp: inceputul anului viitor.

- Miliardarul filantrop de 65 de ani, Bill Gates, a primit a doua doza de vaccin saptamana trecuta. Dar chiar daca fondatorul lui Microsoft este vaccinat, el se supune in continuare regulilor de siguranța, cum este și purtatul maștii: „Vreau sa dau un exemplu bun. Daca ești vaccinat, tot mai poți transmite”,…

- Bill Gates a facut marele anunț legat de coronavirus. Fondatorul Microsoft a estimat cand crede el ca se va termina criza mondiala aparuta in contextul pandemiei. Bill Gates a vorbit despre pandemie Bill Gates s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul de la Moderna. Fondatorul Microsoft și-a lansat,…

- Dupa ce recent s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul Moderna, fondatorul Microsoft, Bill Gates, a vorbit pentru ziarul spaniol „El Pais” despre pandemie și despre cand crede ca va lua aceasta sfarșit, afirmand ca pana in anul 2022 in unele țari vor putea fi organizate

- Dupa ce recent s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul Moderna, cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a vorbit pentru ziarul spaniol „El Pais” despre pandemie și despre cand crede ca va lua aceasta sfarșit, afirmand ca pana in anul 2022 in unele țari vor putea fi organizate evenimente majore. Totodata,…

- In urmatorii cinci ani, Bill Gates iși propune sa investeasca 2 miliarde de dolari pentru prevenirea schimbarilor climatice. Miliardarul intenționeaza sa investeasca acești bani in diverse proiecte si start-up-uri. Conform Agerpres , fondatorul Microsoft lanseaza un apel și solicita creșterea investitiilor…

- Cofondatorul Microsoft si filantropul Bill Gates afirma ca este uimit de volumul teoriilor conspiratiei, „nebune”,care il privesc si care se raspandesc pe retelele sociale in timpul pandemiei COVID-19, declarand si ca ar dori sa exploreze ce se afla in spatele lor, relateaza Reuters. Intr-un interviu…

- Bill Gates a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. Fondatorul Microsoft a investit milioane de dolari in dezvoltarea diverselor vaccinuri in ulimele decenii.