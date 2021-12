Stiri pe aceeasi tema

- Starul rock britanic Rod Stewart si fiul sau Sean au pledat vinovati pentru agresiune dupa o altercatie cu un bodyguard al unui hotel din Florida pe 31 decembrie 2019, a anuntat vineri procuratura, potrivit AFP, anunța Agerpres. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a fost sanctionat…

- Un barbat a fost arestat miercuri dimineata in New York, dupa ce politistii l-au acuzat de incendierea uriasului brad de Craciun din fata sediului televiziunii conservatoare Fox News, relateaza The Daily Beast .

- Reputatul medic american de origine romana Theo Trandafirescu crede ca noile medicamente anti-Covid produse de Merck si Pfizer pot schimba cursul pandemiei. Noile tratamente vor reduce mult spitalizarile si mortalitatea.

- Corpul lui Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, a carei disparitie a starnit interes dincolo de granițele americane, a fost gasit pe 19 septembrie in apropierea Parcului National Grand Teton, in Wyoming. Potrivit autopsiei, ea a fost strangulata. Prietenul tinerei calatoare asasinate Gabby Petito,…

- In zona rosie au intrat: Cehia, Ungaria, Danemarca, Islanda, Luxemburg, Maldive si Insulele CaymanComitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 5 noiembrie 2021, Hotararea numarul 99 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitatile de invatamant, in contextul…

- IȘJ Alba: 313 elevi confirmați pozitiv, șapte școli și licee integral online. LISTA actualizata, 18 octombrie In județul Alba, pana luni, 18 octombrie erau in sistem online 235 clase și grupe. Numarul elevilor testați pozitiv a ajuns la 313, iar in randul angajaților din invațamant sunt 142 de cazuri.…

- Noile restrictii din Romania, atrag dupa sine o serie de reguli pe care toti romanii trebuie sa le cunoasca. Care e lista completa de documente ce trebuie trimise la DSP pentru ieșirea din carantina. Țara se confrunta cu un numar din ce in ce mai mare de imbolnaviri cu virusul Covid 19, iar spitalele…

- Spectacolele „Moulin Rouge: The Musical” si „A Soldier’s Play” se numara intre castigatoarele premiilor Tony, acordate duminica seara la New York la aproximativ un an dupa ce au fost anuntate nominalizarile, relateaza News.ro. Dupa ce teatrele de pe Broadway, la fel ca cele din intreaga lume,…