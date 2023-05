Bill Clinton, dezvăluire incendiară: ”Am ştiut din 2011 că Putin va ataca Ucraina” Vladimir Putin i-a spus lui Bill Clinton, cu trei ani inainte de a anexa ilegal Crimeea, ca nu se simtea legat de Memorandumul de la Budapesta, care fusese incheiat de fostul lider rus Boris Eltin si care garanta integritatea teritoriala a Ucrainei, a dezvaluit fostul presedinte american, care sustine ca si-a dat seama in 2011 ca Putin va ataca Ucraina, relateaza The Guardian . Dezvaluirea ridica semne de intrebare daca SUA si aliatii europeni n-ar fi trebuit, in aceste conditii, sa fie mai pregatiti pentru atacul din 2014, cand Rusia a anexat Crimeea si a atacat Donbasul, noteaza The Guardian.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

