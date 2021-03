Biletele pentru un concert de muzica pop desfasurat in Barcelona in prezenta a 5.000 de spectatori, primul eveniment de acest fel care nu va necesita distantare fizica, s-au epuizat sambata in cateva ore, potrivit organizatorilor, informeaza DPA.



''Va multumim foarte mult pentru maniera incredibila in care ati raspuns la acest proiect'', au scris pe Twitter organizatorii Festivals per la Cultura Segura.



Fanii nu vor trebui sa respecte distanta de siguranta in timpul concertului trupei indie pop spaniole Love of Lesbian, programat pentru 27 martie, la sala…