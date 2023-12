Stiri pe aceeasi tema

- AGIFER a decis deschiderea unei investigații in privința pantografului rupt zilele trecute la un tren care circula pe Valea Prahovei, accident soldat cu ranirea mai multor persoane, scrie Club Feroviar. CFR Calatori a avut mai multe probleme cu pantografele in ultima perioada, din cauza vechimii locomotivelor…

- Compania de transport public de calatori Multi-Trans SA din Sfantu Gheorghe majoreaza pretul biletelor de autobuz cu 25%, incepand cu data de 1 decembrie. Potrivit anuntului postat pe pagina de Facebook a institutiei, biletele achizitionate inainte de aceasta data raman valabile si vor putea fi utilizate…

- Ministrul de Finanțe nu mai vrea premii in companiile de stat! Marcel Boloș: „Este absolut ridicol” Ministrul de Finanțe nu mai vrea premii in companiile de stat! Marcel Boloș: „Este absolut ridicol” Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a emis declarații referitoare la premiile oferite angajaților din…

- Hotarare de Guvern pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcarii trenurilor de calatori, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevra…

- Companiile aeriene vor fi obligate sa transmita, in prealabil, datele despre calatori catre Unitatea de Informații privind Pasagerii, care va fi instituita in cadrul Poliției de Frontiera. O hotarare, in acest sens, a fost aprobata de Executiv in vederea consolidarii securitații interne, prevenirii…

- Biletele de tren nu pot fi cumparate online pe 20 septembrie, a anunțat luni CFR Calatori. „CFR Calatori informeaza ca, in data de 20 septembrie... The post Cumpararea biletelor de tren online, suspendata pe 20 septembrie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doua sindicate feroviare importante au anunțat pentru vineri dimineața o greva de avertisment cu incetarea lucrului, iar trenurile nu vor circula intre orele 7.00 și 9.00. Deși angajații CFR Calatori nu fac greva, trenurile vor fi oprite, fiindca vor fi in greva o parte dintre angajații CFR Infrastructura.…

- Premiera pentru CFR Calatori! Romanii care circula cu trenul trebuie sa știe ca pot cumpara bilete de tren online, printr-o noua aplicație mobila, fara a fi nevoie sa printeze documentul.