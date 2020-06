Stiri pe aceeasi tema

- Numarul rezervarilor de zboruri din Romania spre Europa si retur a crescut saptamana aceasta cu 100%, comparativ cu ultima saptamana a lunii mai, iar pretul mediu al unui bilet de avion a inregistrat in medie o scadere intre 5 si 10%, potrivit unei analize realizate de o agentie de turism online. 'Incepand…

- Incepand cu saptamana aceasta romanii pot calatori din nou spre tari precum Italia, Franta, Germania, Elvetia, Austria, Ungaria si alte state europene unde raspandirea pandemiei a incetinit. Decizia autoritatilor s-a vazut imediat si in rezultatele celei mai mari agentii de turism online din Romania,…

- Romania nu a inregistrat prea multe cazuri de infecție cu SARS-COV-2, comparativ cu alte tari. Cu toate acestea nu se situeaza in prima parte a topului celor mai sigure tari in pandemie, conform unui studiu citat de revista Forbes, noteaza Mediafax. ​Romania ocupa pozitia 30 in topul celor mai sigure…

- Astfel, potrivit sursei citate, raman suspendate pana in 16 iunie, zborurile catre urmatoarele destinatii: Italia, Spania, Germania, Franta, Austria, Belgia, Elvetia, Marea Britanie, Olanda, Turcia, SUA si Iran. "Aceste masuri sunt dispuse de autoritatile statului roman si se aplica pe toata perioada…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe zboruri din și spre Romania vor ramane suspendate ca urmare a prelungirii restricțiilor de calatorie introduse de autoritațile romane. In consecința, rutele spre Austria, Belgia, Elveția, Franța,…

- Romania ramane rupta de Europa. Zborurile și transportul rutier de persoane catre majoritatea țarilor europene, suspendate pentru inca 14 zile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca incepand cu 15 mai se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate…

- Timisorenii care asteptau cu nerabdare sa zboare de la inceputul lunii viitoare spre mai multe destinatii europene mai au de asteptat cel putin jumatate de luna. CompaniaWizz Air a anuntat joi ca zborurile spre Franta, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elvetia si Marea Britanie raman…

- Chiar si fara simptome, cei infectati cu COVID-19 sunt contagiosi 14 zile, timp in care ar trebui sa stea in carantina sau izolare. Tot in izolare ar trebui sa stea, cu toti cei care vin din strainatate. Din pacate, la Vama Nadlac tot mai multi romani trec granita pe jos. Fortele de ordine nu erau pregatite…