Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje rasiste afișate de suporterii lui FCSB la meciul cu Rapid au intrat in atenția președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba. Acesta a susținut, la Prima News, ca ambasadorul israelian la București, Reuven Azar, a formulat o plangere impotriva lui Gigi Becali…

- Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, felicita public clubul Rapid pentru decizia de a depune plangere penala din cauza mesajelor rasiste oripilante afișate de suporterii FCSB-ului la derby-ul de duminica de pe Arena Naționala. In ziua in care Rapid a comunicat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat vineri organizarea unei „conferinte umanitare” pe 9 noiembrie la Paris si a avertizat ca „lupta impotriva terorismului nu justifica sacrificarea vietilor civililor” in operatiunile terestre si bombardamentele desfasurate de armata israeliana impotriva gruparii…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit luni cu ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, si cu sotia romanului tinut ostatic in Fasia Gaza, context in care a dat asigurari cu privire la determinarea conducerii Senatului de a sustine orice efort pe care institutiile romane abilitate…

- In urma cu cațiva ani, revista „Prospect” l-a inclus in lista celor mai influenți 50 de ganditori din lume. Peter Frankopan preda istorie globala la Oxford. A devenit celebru pentru ca a publicat un articol in care a prezis izbucnirea unei pandemii catastrofale cu o luna inainte ca pandemia sa inceapa.…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București, a declarat marți seara, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, ca gruparea terorista Hamas trebuie distrusa pentru ca reprezinta un pericol „nu doar pentru Israel, ci și pentru oamenii din Orientul Mijlociu și pentru Europa”. El a vorbit despre…

- Atacul brutal lansat de gruparea Hamas asupra Israelului a venit chiar de ziua lui Vladimir Putin. Un șoc atat de mare in Orientul Mijlociu a fost probabil o surpriza placuta pentru un președinte al Rusiei a carui prioritate strategica este sa distraga atenția Occidentului și sa reduca sprijinul pentru…

- Asaltul Hamas asupra Israelului a dus la cresterea pretului petrolului luni, pietele luand in calcul temerile legate de un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, la o zi dupa ce Israelul a lovit enclava palestiniana Gaza ca riposta la unul dintre cele mai sangeroase atacuri din istoria sa. Luptatori…