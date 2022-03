Bilete de tratament la stațiune, pentru pensionarii argeșeni Pentru seria 3 din acest an, cu date de plecare in perioada 8 – 11 aprilie 2022, ne-au fost repartizate un numar de 94 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buzias, Covasna, Geoagiu, Govora, Herculane, Olanesti, Moneasa, Ocna Sugatag, Pucioasa, Techirghiol. Repartitia poate fi consultata si pe site-ul institutiei www.cjparges.ro Eliberarea biletelor se face in perioada 24 martie – 4 aprilie 2022, conform planificarii care este anunțata telefonic fiecarui beneficiar. Au ramas 59 de bilete pentru care nu au fost solicitari in statiunile: Amara – 4 bilete, Bala – 4 bilete,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

