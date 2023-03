Stiri pe aceeasi tema

- Bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Alba: Cand vor avea loc seriile de repartiție și lista stațiunilor Bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Alba: Cand vor avea loc seriile de repartiție și lista stațiunilor La inceputul fiecarui an, Casa Naționala de Pensii Publice cotracteaza…

- Bilete de tratament 2023: Cate locuri sunt disponibile pentru pensionarii din Alba și in ce stațiuni Bilete de tratament 2023: Cate locuri sunt disponibile pentru pensionarii din Alba și in ce stațiuni Casa Judeteana de Pensii Alba informeza persoanele care doresc sa beneficieze de bilet de tratament…

- Baza de Tratament si Agrement BAILE SARATE Ocna Mures S.A., cu sediul in Ocna Mures, strada Nicolae Iorga, nr.27, judetul Alba, organizeaza conform prevederilor: 554, alin. (4) și (7) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost 0,83%, in scadere cu 0,07 puncte procentuale…

- Bilete de tratament pentru pensionari 2023: cum vor fi acordate acest an. LISTA stațiunilor și detalii pentru beneficiari Peste 60.000 de bilete de tratament vor fi disponibile pentru pensionari in anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice. Proiectul privind…

- Bilete de tratament balnear pentru pensionari. Peste 2.000 de beneficiari din județul Alba in anul 2022 Bilete de tratament balnear pentru pensionari • Categoriile de persoane care pot beneficia de bilete de tratament balnear gratuit Nu mai puțin de 2.132 de pensionari din sistemul public de pensii…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ( MIPE ) a prezentat lista masurilor speciale de care vor beneficia persoanele vulnerabile in anul 2023. Ministrul Marcel Boloș susține ca ”sunt romani care vor primi sprijin de pana la 10.000 de lei”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor…

- Posta Romana anunța ca pensiile vor fi livrate cu o intarziere in luna ianuarie. Foto: Digi24 Compania Naționala Poșta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor și a drepturilor sociale se va decala cu cateva zile, ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna in care, in conformitate…