Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Bilanțul victimelor in urma inundațiilor produse de Craciun in Filipine a ajuns la 51 de morți și 19 disparuți, au anunțat luni autoritațile, citate de AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor si a ploilor abundente care au afectat mai multe regiuni din Filipine in timpul Craciunului a crescut la 15, a anuntat marti agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bilantul exploziei unei cisterne de gaz in apropiere de Johannesburg s-a inrautatit sambata, crescand la 18 morti, au anuntat luni autoritatile regionale de sanatate intr-un comunicat, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bilantul deceselor in urma alunecarii de teren produsa in Malaezia la sfarsitul saptamanii trecute a crescut la 30, au anuntat joi autoritatile, transmite agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Salvatorii italieni au gasit marti cadavrul ultimei persoane dintre cele date disparute in urma alunecarii de teren care s-a produs la 26 noiembrie pe insula Ischia din Golful Napoli, bilantul final ajungand la 12 morti, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bilanțul victimelor seismului care a lovit orașul indonezian Cianjur de pe insula indoneziana Java a crescut la 252 de morți, a anunțat marți guvernul local intr-o postare pe Instagram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin 20 de persone si-au pierdut viata in ultimele zile in alunecari de teren si inundatii provocate de ploi torentiale in estul Republicii Democrate Congo (RDC), au anuntat sambata responsabili din administratie si politie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…