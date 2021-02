Bilanțul tragic după incendiul de la Spitalul „Matei Balș” a ajuns la 14 morți Alți doi pacienți transferați dupa incendiul de la Institutul „Matei Balș” au murit. Bilanțul ajunge la 14 decese. Ministerul Sanatații a anunțat doua decese in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021. In primul caz este vorba […] Articolul Bilanțul tragic dupa incendiul de la Spitalul „Matei Balș” a ajuns la 14 morți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

