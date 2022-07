Bilanţul provizoriu al inundaţiilor din Kentucky a crescut la 25 de morţi Bilantul inundatiilor devastatoare din Kentucky a urcat la 25 de morti si va continua, cel mai probabil, sa creasca in zilele urmatoare, a declarat guvernatorul acestui stat american sambata, in conditiile in care rezidentii si echipele de salvare continua operatiunile de cautare a unor supravietuitori, informeaza AFP. „Avem 25 de morti confirmati. Acest bilant va continua sa creasca”, a declarat guvernatorul Andy Beshear intr-o conferinta de presa. „Din pacate, cred ca vom continua sa gasim cadavre in saptamanile urmatoare”, a adaugat guvernatorul democrat, in contextul in care ploile torentiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

