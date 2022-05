Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, peste 200 de politistii din judetul Alba au acționat, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de deplina ordine si siguranta publica a manifestarilor specifice organizate in contextul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, 1 Mai. Politisti au fost…

- Cinci amenzi pe minut. Acesta este bilanțul MAI din ultimele 24 de ore. Structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.459 de evenimente, dintre care 2.836 au fost circumscrise mentinerii ordinii si linistii publice, iar 1.623 au fost interventii circumscrise situatiilor…

- La data de 31 martie 2022, in intervalul orar 16.00 – 20.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza județului, pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de…

- Intre 18 și 20 martie 2022, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au acționat pentru creșterea siguranței rutiere, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate. Cu ocazia acțiunii, au fost constatate 66 de abateri de natura contravenționala, majoritatea sancțiunilor (44)…

- In perioada 7 – 13 martie a.c., politistii rutieri și polițiștii de ordine publica, cu atribuții pe linie de poliție rutiera, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, au acționat pe drumurile publice din județ, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Astfel,…

- In perioada 19-20 februarie a.c., politistii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate de nerespectarea regimului legal de viteza de catre conducatorii…

- Sambata, 5 februarie, polițiștii Serviciului Rutier Salaj impreuna cu colegii lor din cadrul Servicului Rutier Cluj au desfașurat o acțiune in comun pentru verificarea respectarii regimului legal de viteza. Efectivele participante au reținut 43 de permise de conducere, din care 30 au fost pentru depașirea…

