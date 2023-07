Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea test din aceasta vara s-a incheiat nedecis, 0-0 cu NK Aluminij. Partida s-a disputat la Kidricevo, pe terenul nou-promovatei in prima divizie slovena, iar remiza a parut una echitabila, judecand dupa modul in care s-au desfașurat ostilitațile. Elevii lui Florin Pirvu au inceput mai bine,…

- In cantonamentul „lupilor”, de la Rogla, astazi este programat cel de-al treilea joc de verificare din aceasta perioada, in compania formației slovene de prim eșalon NK Aluminij Kidricevo, iar, de sambata, delegația ploieșteana se va muta in Austria, pentru ultima parte a acestui cantonament, ce va…

- Valentin Țicu (22 de ani), capitanul Petrolului, e sfatuit de Marius Șumudica (52), antrenorul lui Al Raed, sa plece la o echipa mai puternica. Țicu a fost integralist pe postul de fundaș stanga in meciul pierdut de Romania U21 cu Ucraina U21, 0-1 la EURO 2023. ...

- Sergiu Hanca, 31 de ani, va merge in Slovenia sa se antreneze cu „lupii galbeni”, daca nu-și va gasi un alt angajament in strainatate, va continua cu ploieștenii. Cu Dinamo nu a avut niciun contact Fundașul de 31 de ani, se va pregati cu Petrolul Ploiești, incepand de duminica, așteptand materializarea…

- La sfarșitul primaverii – sper sa nu greșesc, trecand totuși 20 de ani de atunci! – lui 2003, cu Octavian Grigore ca șef al staff-ului tehnic, FC Petrolul Ploiești, cel original, nota bene, promova in Divizia A. Dar, avea sa fie o promovare cu ghinion, deoarece conducatorii de-atunci, de la FSLI Petrom,…

- Daca cei de la FCSB și-au facut calculele și eventualele caștiguri din Derby-urile de Romania cu Dinamo, singurul club care a salutat revenirea roș-albilor in SuperLiga a fost Rapid București. Giuleștenii, alaturi de cei de la Petrolul Ploiești, au fost singurii care au felicitat Farul Constanța pentru…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…

