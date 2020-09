Alte 1.713 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, fiind atins astfel un record absolut. Bilanțul a ajuns la 107.011. Cele mai multe noi imbolnaviri - 1.504 - fusesera raportate in 24 august. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).