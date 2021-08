Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 34.412 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 21.08.2021 (10:00) – 22.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (2 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din județele Bistrița-Nasaud,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 517 cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 9 pacienți au murit. 190 de persoane sunt internate la ATI. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.987 de pacienți…

- Romania: 517 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Un numar de 517 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 28.000 de teste, a informat, astazi, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri…

- In cursul dimineții de astazi, 22 august 2021, au mai fost confirmate inca 9 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.412. In intervalul 21.08.2021 (10:00) – 22.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (2 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați…

- OFICIAL| ALARMANT 517 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 190 de oameni internați la ATI OFICIAL| ALARMANT 517 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 190 de oameni internați la ATI Duminica, 22 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- OFICIAL| CREȘTE numarul cazurilor de Covid-19 in Romania: 408 noi infectari, 5 decese și 108 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore Sambata, 14 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei,…

- In cursul dimineții de astazi, 7 august 2021, a mai fost confirmat inca 8 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.313. In intervalul 06.08.2021 (10:00) – 07.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 8 decese (3 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.081.875. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Ultimul bilanț a adus 102 cazuri noi, depistate in 27.164 de teste. Este cel mai…