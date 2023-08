Stiri pe aceeasi tema

- Biilantul incendiilor din Maui a ajuns la 89 de morti, au anuntat, sambata, autoritatile, devenind astfel cel mai mortal incendiu de vegetatie din SUA din ultimul secol, relateaza Reuters, citat de news.ro.Amploarea pagubelor a devenit tot mai evidenta sambata, in timp ce echipe de cautare cu caini…

- UPDATE Cel putin 80 de persoane si-au pierdut viata, potrivit celui mai recent bilant, publicat sambata. O controversa cu privire la lipsa de pregatire a autoritatilor incepe sa apara in Hawaii, afectat de una dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria sa recenta. Autoritatile au deschis…

- Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a calificat joi (10 august) incendiile din Maui drept “cel mai mare dezastru natural” din istoria statului, dupa ce cel puțin 53 de persoane au murit in infernul rapid care a transformat orașul stațiune Lahaina in ruine fumegande. Vor trebuie multe miliarde…

- Bilantul victimelor incendiilor devastatoare din Insula Maui din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in arhipeleag, scrie…

- Incendiile de vegetație din Hawaii au ucis cel puțin 53 de persoane, au anunțat joi autoritațile, avertizand ca bilanțul deceselor va continua probabil sa creasca, relateaza The Guardian și Reuters. Zeci de persoane au fost, de asemenea, ranite.Guvernatorul Josh Green a descris situația din Hawaii ca…

- Președintele american Joe Biden a extins joi ajutorul federal pe care il ofera statului Hawaii și a promis ajutor cetațenilor afectați de incendiile mortale care au cuprins insula Maui, relateaza The Guardian și Reuters.Biden a aprobat o declarație care prevede stare de dezastru pentru Hawaii, menita…

- Pompierii romani aflati in Grecia au fost solicitati sa intervina la incendiile din insula Rodos, iar in acesta dimineata salvatorii au ajuns pe insula. Pompierii romani dislocati in Grecia, au ajuns luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie. Inspectoratul General…

- Orașul Halifax, din estul Canadei, a declarat duminica noaptea stare de urgența locala, dupa ce un incendiu de vegetație a provocat evacuari și intreruperi de energie electrica, potrivit Reuters.„Echipele de intervenție in caz de urgența lucreaza non-stop pentru a menține oamenii in siguranța și…