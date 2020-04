Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 19.899 de morti in Italia, cu 431 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 156.000. Serviciul...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 19.468 de morti in Italia, cu 619 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 152.000, potrivit Mediafax.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 18.849 de morti in Italia, cu 570 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 147.000.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 16.523 de morti in Italia, cu 636 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 132.500, potrivit Mediafax.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 8.165 de morti in Italia, cu 662 de decese in plus fata de miercuri dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 80.539, au anuntat joi seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 7.503 morti in Italia, cu 683 de decese in plus fata de marti, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 74.386, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506, au anuntat marti seara autoritatile italiene. Serviciul de protectie civila din Italia a anuntat marti ca numarul total al deceselor cauzate de coronavirus a ajuns…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News, potrivit MEDIAFAX.Marea Britanie a raportat 134 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel…