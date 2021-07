Bilanţul deceselor provocate de inundaţii în vestul Europei a depăşit 150 Bilantul deceselor provocate de inundatii in vestul Europei a depasit sambata pragul de 150, iar echipele de salvare fac eforturi pentru a curata zonele afectate si pentru a preveni alte prejudicii, relateaza AP. Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul Ahrweiler fiind una dintre cele mai afectate zone, si ca se tema ca numarul victimelor va creste. Alti 43 de oameni au murit in Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei. Televiziunea belgiana RTFB a relatat ca, sambata, bilantul deceselor cauzate de inundatii in Belgia a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

