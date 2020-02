Bilanțul deceselor în urma infectării cu coronavirusul din China a ajuns la 259. Primul caz confirmat în Spania Autoritatile spaniole au anuntat ca un prim caz de infectie a fost confirmat la unul dintre cei cinci germani care se aflau sub observatie in insula La Gomera, informeaza El Mundo. Centrul National de Microbiologie din Spania a precizat ca pacientul se afla sub observatie. „Pacientul se afla internat si izolat intr-un spital de pe insula. Face parte dintr-un grup de cinci persoane pe care Directia Generala de Sanatate Publica din Canarias le mentine sub observatie”, a fost anuntat. In seara zilei de vineri, in Londra si Madrid a ajuns si primul avion cu repatriati din Wuhan. Toti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

