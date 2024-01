In urma cutremurului care a lovit Japonia, la data de 1 ianuarie 2024, bilanțul deceselor a crescut la 57, in timp ce alte sute de oameni sunt raniți și necesita intervenția medicilor specialiști. Prabusirirea cladirilor si incendiile care au urmat dupa cutremurul cu magnitudinea 7,5 care s-a produs luni in vestul țarii a creat o adevarata tragedie.