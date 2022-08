3.319 de cazuri noi de SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 331 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii. 621 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore reprezinta pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala. In topul cazuri noi, se plaseaza municipiul Bucuresti – 453, urmat de judetele Cluj – 179, Iasi – 167, Timis – 158 si Maramures – 141. Cea mai mare incidenta este in judetul Cluj – 5,23, urmat de Timis – 4,46, Bucuresti – 4,36 si Sibiu – 4,17. In ultimele 24 de…