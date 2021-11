Cel puțin 68 de prizonieri au fost uciși in cea mai recenta revolta dintr-o inchisoare din Ecuador, unde, și in septembrie au mai murit 116 deținuți in confruntarile intre bandele rivale, spun oficialii. Cele mai recente confruntari sangeroase de la Penitenciarul din Guayaquil, din sud-estul Ecuadorului au inceput vineri seara. Unitațile tactice ale poliției care au intrat in cladirile inchisorii […] The post Bilanț sangeros in cea mai mare inchisoare din țara: Cel puțin 68 de morți, dupa o lupta intre bande rivale de deținuți first appeared on Ziarul National .