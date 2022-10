Bilanț pozitiv pentru prima ediție după cinci ani de pauză a festivalului „Eurothalia” de la Timișoara Dupa o intrerupere de cinci ani, cauzata de obstrucționarea bunei desfașurari a activitații teatrului german de fosta administrație municipala, și apoi de pandemia care a anulat o mulțime de proiecte, cea de-a VIII-a ediție a festivalului european de teatru „Eurothalia”, care s-a desfașurat sub genericul „Confruntari”, aducand in prim plan intrebari care trebuie puse despre […] Articolul Bilanț pozitiv pentru prima ediție dupa cinci ani de pauza a festivalului „Eurothalia” de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 30 zile de festival de muzica, arta și tehnologie și peste 75.000 de participanți la Timișoara, la cea de-a patra ediție a Flight Festival. Ediția 2022 a festivalului Flight a fost una aparte, diversificata din toate punctele de vedere. De la vremea neprietenoasa din prima zi din prima zi de concerte,…

- O expoziție de fotografie intitulata „Ordinul 7161 – Portrete contemporane ale unei deportari” semnata de artistul luxemburghez Marc Schroeder, care a mai fost prezentata la Brașov, Sibiu, Reșița, și la Institutul Cultural Roman din Berlin și va fi vernisata la ora 18:30 in foaierul teatrului, impreuna…

- Cea de-a 17-a ediție a festivalului Simultan a avut loc la Timișoara, in perioada 10 – 18 septembrie, evenimentul din acest an desfașurandu-se sub motto-ul „The Changing and the Indeterminate”. Manifestarile din acest an au avut loc la muzeul Corneliu Miklosi, Comenduirea Garnizoanei și Escape Underground…

- Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Timis, in colaborare cu Consiliul Județean Timiș, organizeaza in weekend cea de-a XI-a ediție a Festivalului vanatorilor si pescarilor timiseni. Evenimentul va avea loc duminica, 25 septembrie, la Padurea Verde din Timisoara – Poligonul…

- Festivalul Simultan, dedicat artelor interdisciplinare, a revenit cu o noua ediție, care se desfașoara in perioada 10 – 18 septembrie, avand ca tema centrala The Changing and the Indeterminate. „Ediția a XVII-a iși propune sa canalizeze idei și sa genereze perspective noi in contextul (post)pandemiei…

- Muzica de ieri si de azi, ritmuri disco, electro si latino, dar si artisti internationali de renume sunt reuniti, timp de trei zile si trei nopti, la Craiova, in cadrul festivalului IntenCity.

- In urmatoarele doua weekend-uri, la Timișoara, in Parcul Rozelor, are loc o noua ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber. Ajuns la ediția a 17-a, evenimentul este extrem de apreciat de publicul timișorean. Concertul de debut este ”Mozart sub clar de luna”, care va avea sambata de la ora…

- ISWinT (International Student Week in Timișoara), tradiționalul festival intercultural și educațional organizat de voluntarii din Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica din Timișoara inca din anul 1994, revine dupa doi ani in care…