Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a derulat, in sezonul estival 2021, 1.250 actiuni de control la operatorii economici din zona riverana Marii Negre, fiind aplicate circa 1.100 de avertismente si 490 de amenzi, in valoare de peste 2,9 milioane de lei. De asemenea,…

- Consumatorii casnici trebuie sa consulte toate informatiile oferite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) inainte de a alege un furnizor de energie electrica si sa compare ofertele diversilor furnizori in comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE, sustine directorul general…

- Consumatorii casnici trebuie sa consulte toate informatiile oferite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) inainte de a alege un furnizor de energie electrica si sa compare ofertele diversilor furnizori in comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE, sustine directorul general…

- Consumatorii casnici trebuie sa consulte toate informatiile oferite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) inainte de a alege un furnizor de energie electrica si sa compare ofertele diversilor furnizori in comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE, sustine directorul…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat intr-o postare pe facebook ca ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori care au incheiat contracte cu preț ferm pentru un an de zile și care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor…

- Circa 530 de actiuni de control au fost efectuate in statiunile de pe litoral, in perioada 1-21 iulie, in urma carora au fost aplicate 583 de avertismente si 85 amenzi contraventionale, in valoare totala de 415.400 lei, au transmis, joi, reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, in contextul temperaturilor ridicate care vor veni, si sfatuieste consumatorii sa aiba atentia sporita.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, in contextul temperaturilor ridicate care vor veni, si sfatuieste consumatorii sa aiba atentia sporita.…