Cel putin patru persoane au murit si alte 120 au fost ranite dupa un puternic seism care a provocat prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de Ministerul turc al Sanatatii, informeaza Reuters . „Din pacate, patru dintre compatriotii nostri si-au pierdut viata in acest seism (…) In total, 120 de compatrioti au fost raniti”, a declarat ministrul Fahrettin Koca, intr-un mesaj publicat pe Twitter. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in districtele Bayrakli si Bornova, a precizat ministrul turc pentru Mediu si Planificare Urbana,…