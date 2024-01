Bilant ingrijorator. 3.353 de cazuri de rujeola si patru decese in Romania. Cifrele INSP

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 14 ianuarie 2024, s-au confirmat 3.353 de cazuri de rujeola, inregistrandu-se si patru decese. Potrivit INSP, trei decese au fost inregistrate in cursul anului trecut, iar cel de-al patrulea a fost raportat,…

- Social Anul trecut, in Teleorman, au fost confirmate 25 de cazuri de rujeola ianuarie 5, 2024 10:16 Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in perioada 01.01.2023-31.12.2023, in Romania au fost notificate 2805 de cazuri…

- Din fericire, in Salaj au fost confirmate doar doua cazuri de rujeola in ultima perioada, potrivit unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP a informat ca din cele peste 2.700 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, in perioada 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, s-au inregistrat…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- Eveniment In Teleorman, s-au inregistrat 5 cazuri de rujeola, de la inceputul anului. Doua dintre ele, in ultima saptamana a lunii noiembrie / In ce județe sunt cele mai multe cazuri decembrie 7, 2023 10:13 Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, decizie justificata…