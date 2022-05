Bilanţ COVID: Sub 200 de cazuri noi și 1 deces, în ultimele 24 de ore Autoritațile au anunțat duminica, 22 mai, ca au fost raportate 192 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 9.905 teste rapide și PCR. De asemenea, a fost raportat un singur deces, iar la ATI se afla in prezent 101 pacienți.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 192 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 128 mai puțin fața de ziua anterioara. 18 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat sambata, 21 mai, ca au fost raportate 320 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 14.381 teste rapide și PCR. De asemenea, au fost raportate 4 decese, iar la ATI se afla in prezent 99 de pacienți.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Autoritațile au anunțat, vineri, ca au fost raportate 484 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 16.243 de teste rapide și PCR. De asemenea, au fost raportate 4 decese, iar la ATI se afla in prezent 123 de pacienți.In ultimele 24 de ore au…

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 57 persoane au fost reconfirmate pozitiv, informeaza sursa citata.Asyfel, in unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 913 cu 17 mai puțin fața de ziua anterioara.…

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 57 persoane au fost reconfirmate pozitiv, informeaza sursa citata.Asyfel, in unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 913 cu 17 mai puțin fața de ziua anterioara.…

- Autoritațile au anunțat, duminica, 321 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 7.248 de teste. De ieri pana azi, un om bolnav de COVID a murit. La ATI sunt internate 221 persoane, cu 5 mai multe fața de ziua anterioara. In ultimele 24 de ore…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.332 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 97 mai puține fața de ziua anterioara, iar numarul deceselor noi se ridica la 11, la fel ca ieri, potrivit bilanțului comunicat de Ministerul Sanatații. Este a șasea zi consecutiva in care numarul cazurilor…

- Autoritațile au anuntat duminica, 3 aprilie, 1.429 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 15.859 de teste rapide și PCR. Au fost raportate 11 decese. La Terapie Intensiva sunt internate 385 de persoane, cu 1 mai mult decat in ziua precedenta.In…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID -19), cu 5 mai puține decat in ziua anterioara. 254 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…