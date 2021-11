Bilanț COVID în scădere: 233 de decese și puțin peste 3.000 de noi infectări Autoritațile au anunțat duminica 233 de decese COVID, dintre care zece anterioare. In ultimele 24 de ore au fost confirmate și 3.021 de cazuri de infectare, dupa efectuarea unui numar redus de teste: 23.443. In acest timp, la ATI mai sunt internați 1.731 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica 233 de decese COVID, dintre care 223 au avut loc in ultimele 24 de ore, iar zece in perioada anterioara. Este vorba despre 106 barbați și 127 femei, pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Braila,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

