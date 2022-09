Romania a ajuns la 3.249.108 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.968 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Ministerul Sanatatii va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț, cel de joi, 15 septembrie, arata 6 decese, dintre care unul raportat anterior intervalului de referinta. Astfel, numarul total al deceselor COVID in Romania a ajuns la 66.888. 1.671 pacienți cu COVID se afla in prezent internați in spitalele din Romania, iar 141 dintre aceștia se afla la Terapie Intensiva,…