Bilanț Covid-19 în România. Peste 4.200 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. Rata infectării este în creștere Numarul de infectari cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei este in creștere. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.278 de noi cazuri. De asemenea, un numar de 77 de persoane au decedat dupa ce au fost confirmate pozitiv cu Covid-19. Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați, transmite Grupul de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.278 cazuri noi de persoane infectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 27 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 799.164 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 738.569 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.432 cazuri noi…

- Astazi, 10 februarie a.c., la 12:30, in platforma de programare au fost activate noile cabinete de vaccinare pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca. In cele 180 de cabinete din toata țara sunt disponibile 10.800 de sloturi/zi.Programarea pentru AstraZeneca incepe astazi și se realizeaza…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.901 cazuri de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 28 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 666.001 pacienți au fost declarați vindecați. Rata de infectare la nivel național…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.877 noi cazuri de coronavirus și 97 de decese. Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 658.595 de pacienți…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 5.719 cazuri de infectare cu Covid-19 și 121 de decese. Pana astazi, 6 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 586.764 de pacienți au fost declarați vindecați, conform cifrelor…

- Pana astazi, 12 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 551.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 451.477 de pacienți au fost declarați vindecați. GATA! Știm cine a intrat in PARLAMENT! Așa arata HARTA mandatelor In urma testelor efectuate la nivel național,…

- In ultimele 24 de ore, 45 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, iar doi pacienți au decedat. Totodata, au fost procesate 101 teste. La nivel național, au fost inregistrate 5.231 de cazuri noi de SARS CoV-2, 134 de pacienți au decedat, iar alți 1.289 sunt internați in ATI. De asemenea, au fost…

- A fost atins inca un record negativ, in contextul pandemiei de coronavirus in Romania. In secțiile de terapie intensiva sunt internați 1.280 de pacienți infectați cu COVID-19.. Potrivit celor mai recente cifre ale bilanțului autoritaților, in spitalele din Romania sunt internate 12.472 de persoane infectate…