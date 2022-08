Bilanț COVID, 14 august. Scădere importantă a numărului de cazuri Oficialii din sanatate anunța duminica, 14 august, aproape 2.700 de noi cazuri de COVID in buletinul zilnic. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 2.033 mai puține fața de ziua anterioara. S-au mai raportat in ultimele 24 de ore 12 decese ... The post Bilanț COVID, 14 august. Scadere importanta a numarului de cazuri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

