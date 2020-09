Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 5 septembrie 2020, ca au fost inregistrate 1.269 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore si 38 de morti. Numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania a ajuns la 93.864 cazuri. Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- Potrivit ultimului bilanț oficial, transmis de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 01 septembrie au fost inregistrate doua recorduri negative, unul al pacienților internați la ATI, 522 și cel mai mare numar de decese raportat de la inceputul pandemiei. 60.

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 291 noi cazuri de imbolnavire. Au fost efectuate 7.300 de teste. Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –…

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 275 de noi cazuri de imbolnavire