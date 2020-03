Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județul nostru sunt la aceasta ora:– 3 persoane confirmate cu Coronavirus– ultimele 2 persoane confirmate pozitiv cu Coronavirus sunt un barbat și o femeie, ambii de 36 de ani. Au calatorit impreuna din sudul Italiei,…

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- Daniele Rugani, 25 de ani, funșadul campioanei Italiei, Juventus Torino, și-a transmis trairile pe site-ul TV al clubului, dupa ce a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.Daniele Rugani a fost primul fotbalist din Serie A depistat cu Covid-19, pe 12 martie 2020, el aflandu-se in acest moment in carantina.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC...

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…