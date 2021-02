Bilanț coronavirus în România 24 februarie 2021 Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.337 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

