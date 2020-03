Bilanţ coronavirus în Europa. Peste 20.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele inregistrate in Europa, noteaza AFP. Inca un roman a murit din cauza coronavirus. Bilantul deceselor a urcat la 30 Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

