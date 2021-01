Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au transmis pentru astazi, 20 ianuarie 2021, un nou anunț important. Potrivit Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Iata cați oameni au murit in acest interval!

- Marți, 5 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.729 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. 121 persoane au pierdut lupta cu boala, in timp ce 1.086 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Autoritațile romane au facut un nou anunț important! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru astazi, 4 ianuarie 2020, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.130 de noi cazuri de infectare cu COVID-19.

- Autoritațile romane au facut un nou anunț important pentru cetațeni! Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru sambata, 2 ianuarie 2020, ca au fost raportate 1.194 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp!

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.009 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Iata cate persoane au murit in acest interval!

- Miercuri, 18 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record negativ: 10.269 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 168 de persoane au pierdut lupta, in timp ce 1.174 se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Vești din ce in ce mai proaste pentru romani! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 6.752 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.056 se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Veste șoc din partea Grupului de Comunicare Strategica! 8.651 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, in Romania! De asemenea, este record negativ de decese și de pacienți in stare grava! 146 de oameni au murit, iar 1.001 se afla pe ATI!