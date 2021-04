Bilanț coronavirus: 4.076 de noi cazuri de infectare și 164 decese In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 4.076 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 14 aprilie, au fost confirmate 1.016.449 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 920.653 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba19623963,672.Arad221781363,523.Argeș25404612,614.Bacau24702871,975.Bihor269211503,296.Bistrița-Nasaud11047472,517.Botoșani13450611,698.Brașov414201294,149.Braila12405722,5710.Buzau11666641,8511.Caraș-Severin10225812,2312.Calarași9463402,0013.Cluj537293145,9014.Constanța407601693,5615.Covasna7687782,9316.Dambovița21576562,1217.Dolj251311002,3418.Galați257961233,0619.Giurgiu10432382,8020.Gorj8926151,0421.Harghita7492541,3922.Hunedoara21509673,9823.Ialomița10208462,6624.Iași404521052,1425.Ilfov427221606,7826.Maramureș19827391,1127.Mehedinți7728341,8828.Mureș220411412,7029.Neamț17540921,9330.Olt13689591,8231.Prahova322791122,6532.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

