Pana astazi, 24 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.300.790 de teste RT-PCR și 77.927 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.916 teste RT-PCR (6.491 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.425 la cerere) și 3.586 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 46.125 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu,…