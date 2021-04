Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania, s-au inregistrat 3.006 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.037.009 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 954.868 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 4.076 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 14 aprilie, au fost confirmate 1.016.449 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 920.653 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr.…

- In cursul dimineții de astazi, 7 aprilie 2021, au mai fost confirmate inca 175 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 24.561. In intervalul 06.04.2021 (10:00) – 07.04.2021 (10:00) au fost raportate 175 de decese (86 barbați și 89 femei), ale unor pacienți infectați…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, s-au inregistrat 5.407 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 988.624 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 885.710 pacienți au fost declarați vindecați.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 3.825 de noi cazuri de infectari cu coronavirus și 120 decese asociate bolii. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 940.443 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 840.127 de pacienți au fost…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost confirmate 3.743 de noi cazuri de imbolnaviri cu SARS-CoV-2 și 60 de decese asociate bolii. Pana astazi s-au confirmat 900.858 de cazuri de infecție Covid-19. 808.754 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- Alte 1.331 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 763.294, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategica. 709.520 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi Nr. crt.JudețNumar…