Bilanț coronavirus: 15.239 de infectări și 352 de decese în ultimele 24 de ore Pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.445.714 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.468 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.231.401 pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.239 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 236 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

