- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri seara, alte 18 decese inregistrate la pacienți cu COVID-19. Bilanțul morților in Romania ajunge astfel la 744. Deces 727 – Femeie, 80 ani, județ Arad. Data internare: 27.04.2020-Spital Județean de Urgența Arad, secția Boli Infecțioase, transfer 28.04.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, inca 10 pacienti cu COVID-19 au murit, Bilantul deceselor in epidemia din Romania ajunge astfel la 705.Deces 696 Barbat, 73 ani, județ Alba. Data internare:…

- Ziarul Unirea A fost depașit pragul de 700 de DECESE: Inca 10 pacienți cu COVID-19 au murit Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, inca 10 pacienti cu COVID-19 au murit, Bilantul deceselor in epidemia din Romania ajunge…

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Alte noua decese au fost inregistrate din cauza noului coronavirus, a anuntat, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), totalul persoanelor decedate in tara noastra ajungand la 478. In cursul zilei de luni au mai fost anuntate alte 18 cazuri, numarul total de cazuri de deces pentru aceasta…

- O femeie de 60 de ani din judetul Mures, care a fost diagnosticata pe 6 aprilie ca fiind infectata cu noul tip de coronavirus, a murit, miercuri, la Spitalul Municipal Sighisiara. Cazul deceselor inregistrate in Romania ajunge la 210, anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Inca un caz de infectie cu noul tip de coronavirus a fost confirmat, astazi dupa amiaza, in Romania, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Mures. Aceasta este cea de-a 15 persoana confirmata in tara noastra cu acest virus. ————————————————————————————…