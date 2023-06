Directia Nationala Anticoruptie a anunțat, luni, 26 iunie, cifre cu privire la condamnari definitive decise de instanța in dosare de corupție instrumentate de DNA. „In lunile aprilie și mai 2023, in dosarele de corupție instrumentate de D.N.A. au fost condamnați 57 inculpați prin 39 hotarari judecatorești definitive, pentru infracțiuni de luare și dare de mita, […] The post Bilanț anunțat de la nivelul DNA: 57 de inculpați, condamnați definitiv in aprilie și mai, in dosare de corupție first appeared on Ziarul National .