Stiri pe aceeasi tema

- Productia de miere din acest an va fi redusa la maximum 13 mii de tone din cauza secetei, anunta presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine, Ioan Fetea. Cheltuielile au crescut semnificativ in acest an, iar acest lucru se va vedea in pretul mierii, potrivit acestuia. Apicultorii au solicitat Ministerului…

- Locuitorii nu vor mai avea apa ca pana acum. Autoritațile orașului Vulcanești, din UTA Gagauzia, au anunțat ca din cauza secetei severe, locuitorii vor primi apa conform unui anumit program, informeaza Noi.md cu referire la ea.md. Resursele de apa s-au epuizat, iar din cauza secetei severe se colecteaza…

- Dezastru ecologic in sudul tarii. Lacul Beleu din raionul Cahul, unul dintre mai mari lacuri naturale din tara, risca sa dispara din cauza secetei. Nivelul apei a ajuns la 15 cm, cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 30 de ani.

- Locuitorii a 11 comune din Vrancea si cei din orasul Panciu primesc apa potabila la program, pe fondul secetei si al consumului mare pentru irigarea culturilor agricole, a informat, vineri, CUP SA, operatorul de apa si canalizare din Vrancea. ‘In perioada sezonului rece, incepand de toamna, dupa finalizarea…

- Mii de hectare cultivate cu porumb sunt compromise in judetul Arad din cauza secetei profunde, fara precedent in ultimii 30 de ani, autoritatile estimand ca productia ar putea fi mai mica de jumatate fata de anii anteriori, chiar daca ar incepe sa cada precipitatii, in timp ce si alte culturi sunt…

- An greu pentru apicultori. Seceta a distrus florile, iar albinele nu mai au ce culege nici macar pentru hrana lor. Culesul teiului si cel de floarea soarelui s-au terminat foarte repede, in doar cateva zile, astfel incat productia de miere va fi la jumatate fata de alti ani, spun

- Seceta din acest an lovește și in producatorii de uleiuri esențiale. Fermierii estimeaza o recolta practic de doua ori mai mica decit in anii precedenți. Mai mult decit atit, și recolta de anul viitor ar putea fi afectata. Totuși, cit inca sint in floare, lanurile violete atrag zeci de vizitatori, care…

- Seceta afecteaza agricultorii botoșaneni, ploile fiind extrem de rare și fara intensitate de patru luni incoace. Lipsa precipitațiilor se resimte in intreg județul Botoșani și provoaca o mare ingrijorare in randul fermierilor.